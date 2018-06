«بلدي أوجلة» يُهنئ قيادة الجيش بمناسبة تحرير درنة

المتوسط/ عمر النجار:

أصدر المجلس البلدي بمدينة أوجلة، بيانًا، بمناسبة تحرير مدينة درنة، جاء نصه: «بهذه المناسبة يُسجل المجلس البلدي فرحة عامرة لهذه السلسة المتواصلة من الانتصارات المجيدة في كافة الجبهات محققين بذلك وعودهم الصادقة التي قطعوها على أنفسهم بالنصر أو الاستشهاد».

وأضاف البيان: «بكل معاني الفخر يتقدم المجلس البلدي لبلدية أوجلة بأسمى آيات التقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وجنودها البواسل الذين سطروا الأمجاد بتحريرهم مدينة درنة الغالية من براثن القوى التكفيرية والظلامية بعد أن قدموا أرواحهم رخيصة فداءً لهذا الوطن الغالي».

