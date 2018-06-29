أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع نقيب المخابز أزمة نقص الخبز

بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الطاهر عامر مع رئيس النقابة العامة للمخابز اخريص أبولقاسم، الصعوبات التي تعيق عمل المخابز.

وبينت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الخميس، حيث ناقش المجتمعون آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحلحلة المشاكل التي تواجه أصحاب المخابز، بما يمكنها من توفير احتياجاتها والإيفاء بالتزاماتها نحو المواطنين.

الجدير بالذكر أن الاجتماع تم بحضور رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي الفقير، والمندوب عن وزارة الاقتصاد محمد اشطيبه، إلى جانب المكلف بملف الاقتصاد بمكتب الأمين العام حسين بن صوفيا.

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