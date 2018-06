المتوسط/ عمر النجار:

ناقشت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الاستشاري للدولة مع وزير الصحة لحكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر، أسباب تأخر التطعيمات ومتطلبات غسيل الكلى وعلاج الأورام.

كما ناقشت اللجنة التي يترأسها عمر تكالة، ظهر الخميس؛ المشاكل المتعلقة بالعلاج في الداخل والخارج، إلى جانب نقص العناصر الطبية بالمنطقة الجنوبية.

