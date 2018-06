أمن السواحل يضبط 13 مهاجراً إفريقياً جنوب زليتن

المتوسط:

تمكن عناص رتابعين للإدارة العامة لأمن السواحل، من ضبط 13 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية جنوب زليتن.

وقال قسم مكافحة التهريب والتسلل البحري – زليتن على صفحته الرسمية، إنه تم ضبط 6 مهاجرين، وعند التحقيق معهم تم الإعتراف على مجموعة أخرى تتكون من 7 مهاجرين.

وعند إجراء التحقيق معهم، أكد المهاجرون أنهم دخلوا ليبيا عن طريق التهريب عبر الصحراء، ومن ثم إلى مدينة زليتن، تمهيداً للذهاب إلى مدينة الخمس حتى موعد تهريبهم إلى إيطاليا.

