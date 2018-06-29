بوشناف والسايح يبحثان الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، استعدادات المفوضية العليا للانتخابات، ومدى جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وبينت وزارة الداخلية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الخميس في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي.

من جهته، جدد وزير الداخلية دعم وزارته لتأمين كافة مراكز الاقتراع ومقرات المفوضية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

هذا وثمن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، دور وزارة الداخلية، مؤكداً أنها طرفاً أساسياً لضمان تأمين أية عملية انتخابية نزيهة.

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