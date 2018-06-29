إبراهيم الجضران.. آمر حرس المنشآت النفطية الليبية سابقا

إبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية سابقا يعود مجددا إلى الهلال النفطي، بعد طرده منه أواخر عام 2016. أعد قوة كبيرة وهاجم الموانئ النفطية، وسيطر على مناءي السدرة وراس لانوف مما ألحق أضرارا جسيمة بتلك الموانئ.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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