غدًا.. بدء فعاليات «الملتقى الوطني» بمدينة الزاوية

المتوسط/ عمر النجار:

تبدأ فعاليات الملتقى الوطني الليبي بمدينة الزاوية غدًا السبت الموافق 30 من يونيو، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً في «بيت الثقافة».

وكانت جلسات الملتقى قد عقدت يوم أمس الخميس الموافق 28 يونيو 2018، في قاعة المسرح بالمركز المهني في تاجوراء.

وختامًا، تأتي فعاليات هذا الملتقى ضمن سلسلة اجتماعات تشاورية تعقد في مناطق ومدن ليبيا كافة، بدأت من شهر مارس الماضي وتستمر حتى شهر يوليو المقبل لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

