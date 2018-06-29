إعادة 142 مهاجرا إلى غينيا كوناكري الثلاثاء المقبل

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس، أمس الخميس، بإجراء المقابلات الشخصية والطبية لـ 142 مهاجر من المهاجرين غير الشرعيين من دولة غينيا كوناكري من نزلاء الجهاز فرع طريق السكة الذين ستتم عودتهم طواعية وبرغبتهم إلى بلادهم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 يوليو 2018.

وأوضح مكتب الإعلام بالجهاز، أن الخطوة جاءت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، لافتا إلى أن عمليات العودة ستكون جوا عبر مطار امعيتيقه الدولي إلى مطار كوناكري الدولي.

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