مهاجرون يواجهون مصيراً مجهولاً بالمياه الليبية

أكد مسؤول في خفر السواحل، اليوم الجمعة، إن 100 مهاجر غير قانوني بالقرب من السواحل الليبية يواجهون مصيراً مجهولاً، مُشيراً إلى أنه هناك مخاوف من غرق قاربهم بالقرب من ساحل ليبيا الغربي.

وبحسب ما أفاد به المسؤول، فإن قوات خفر السواحل أنقذت 14 مهاجرً غير قانوني بالقرب من السواحل شرق طرابس.

وارتفعت معدلات تدفقات قوارب الهجرة غير القانونية منذ دخول فصل الصيف، فيما يستمر جهاز خفر السواحل الليبي في ارسال دورياته للبحث عن آثار المهاجرين غير القانونيين وإنقاذ ما أمكن منهم.

وأشعلت أزمة المهاجرين فتيل التوترات السياسية بين إيطاليا وفرنسا اللتان تحاولان لعب دور واضح في ملف الهجرة الذي يمس أمن واستقرار الحدود الأوروبية المُقابلة لليبيا التي يجازف المهاجرين بحياتهم للوصول إليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية