الشؤون الاجتماعية بدرنة توزع سلات غذائية على النازحين

قال مدير مكتب الشؤون الإجتماعية درنة التابع للحكومة الليبية المؤقتة محمد رزق في تصريح له لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” إنّه “تم اليوم الجمعة ايصال و توزيع كمية كبيرة من السلع التموينية والسلات الغذائية للنازحين داخل مدينة درنة بالمناطق المحررة وتحديدا بمنطقة الساحل الشرقي وشارع البحر وسكّان المجمع القديم داخل المدينة حيث تقدر 669 أسرة مقسمة على عدة احياء سكنية داخل المدينة وفِي ضواحيها بهدف تخفيف الاعباء المعيشية بسبب الأحداث التي تشهدها المدينة”.

وأضاف رزق بأن “هذه المساعدات الإنسانية تأتي بتوصيات من عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي وتحت إشراف مباشر من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالحكومة المؤقتة”.

وأكد رزق بأنه “تم توزيع الشحنة عن طريق مكتب الشؤون الإجتماعية بالمدينة مشيرآ على أنه جاري العمل لتحضير كشوفات بأسماء النازحين الموجودين في التجمعات السكنية ليتم إيصال الإغاثة إليهم وكذلك توحيد منظومة التوزيع

مؤكداً على أن “السلع التموينية والسلة الغذائية تأتي لمساعدة الأهالي النازحين بمراكز الإيواء بهدف تخفيف العبء عن المواطن في ظل نقص السيولة المالية والمساهمة في توفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة وتحسين الأوضاع المعيشية”.

وأشاد مدير مكتب الشؤون الإجتماعية درنة بمجهودات عميد البلدية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والهلال الاحمرالليبي فرع درنة.

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