المتوسط:

تابع وزير التعليم الدكتور ” عثمان عبد الجليل ” من خلال زيارة ميدانية قام بها رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة ، أمس الخميس، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لطلبة سنوات النقل في يومها الأخير بمدرسة الغد المشرق للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس.

وبدأ “عبدالجليل” جولته بتفقد سير العملية الامتحانية في اللجنة الخاصة بطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، حيث التقى الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بالامتحانات، مؤكداً أن الوزارة بمختلف قطاعاتها بذلت جهوداً كبيرة لتوفير التسهيلات الضامنة لأداء الطلبة بمختلف فئاتهم للامتحانات في أجواء مريحة.

وأضاف “عبد الجليل” أن جهود الوزارة في هذا الجانب شملت دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد كبير من المدارس، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تخصيص ميسيرين خاصين بهم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية، وكذلك توفير معلمين لمساعدتهم على قراءة وفهم الأسئلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إعطائهم وقتاً إضافياً لأداء امتحاناتهم.

وتفقد أيضا عدد من لجان الامتحانات الخاصة بالطلبة الأسوياء، و اطمأن خلال الجولة من الطلبة على وضوح الأسئلة، وأن الأسئلة لم تخرج عن المنهج المقرر، وأنها في مستوى جميع الطلاب.

يشار إلى أنه قد تقدم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لطلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري (2017-2018)م أكثر من (937,890) ألف طالبٍ وطالبة، ,وذلك على مستوى 68 مراقبة تعليمية بالبلديات من المراقبات الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

The post وزير «تعليم الوفاق» يتابع سير امتحانات طلبة سنوات النقل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية