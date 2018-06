المتوسط – أحمد جمال

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «غسان سلامة»، اليوم الجمعة في تونس مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وبحث «سلامة» خلال اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، كما وجه الشكر للدولة التونسية على دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

وكان «سلامة» قد التقى أمس الخميس بالنائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية لدعم الاستقرار في ليبيا والتمسك بالخطة المقدمة من الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قال «سلامة» في تصريحات تلفزيونية رصدتها «المتوسط»، إن خطة البعثة خلال الفترة المقبلة تركز على حماية الأرصدة الليبية بالخارج وتطبيق وقف عمليات تهريب النفط، وهو أمر يأخذ وقت طويل، حسبما ذكر.

مضيفًا أنه سيتم العمل على إعادة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد غياب ٤ سنوات، والتحضير للانتخابات بإصدار القوانين اللازمة لإجرائها، وقد تم تسجيل الناخبين، وكان ناجحا إلى حد كبير، مؤكدًا «أنا على تواصل مع كل الأطراف والفئات الليبية، وعلى عكس من سبقني، على تواصل مع المشير خليفة حفتر، بصفة دورية».

The post غسان سلامة يوجه الشكر لتونس لدعم خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية