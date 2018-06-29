القيادة العامة: أي تواجد عسكري دولي في المنطقة الجنوبية سيتم مواجهته

ليبيا – أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي اليوم الجمعة بياناً أشارت فيه إلى ورود بعض المعلومات عن رغبة بعض الأطراف الدولية لإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية في اشارة منها إلى سعي ايطاليا إلى ارسال قوة عسكرية إلى مدينة غات.

القيادة حذرت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه الأطراف التى لم تسمها من القيام بهذا العمل الذي يعتبر إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الذي يمثل اعتداءً سافراً على الدولة الليبية وسيادتها واراضيها.

وأعلنت القيادة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشآتها ومقدراتها الاقتصادية وبما يمنع أي تصرف يمثل عدواناً أو انتهاكاً للسيادة الوطنية ، مبينةً بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية النافذة.

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