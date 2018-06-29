قرقاش: تحرير درنة الليبية خطوة للقضاء على الإرهاب

دبي — سبوتنيك. وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: “لا يمكن لمجموعة متطرفة صغيرة أن تفرض رؤيتها المتطرفة بقوة السلاح والعنف، ودرنة التي عُرفت بانفتاحها وتنوعها عبر تاريخها تطوي هذه الصفحة المظلمة”.

التحرير الكامل لمدينة درنة من الإرهاب خطوة إيجابية في القضاء على الإرهاب في ليبيا الشقيقة، لا يمكن لمجموعة متطرفة صغيرة أن تفرض رؤيتها المتطرفة بقوة السلاح والعنف، ودرنة التي عُرفت بإنفتاحها وتنوعها عبر تاريخها تطوي هذه الصفحة المظلمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 29, 2018

يذكر أن القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، كان أعلن، مساء الخميس، تحرير مدينة درنة من الإرهابيين”.

وظهر حفتر في كلمة تلفزيونية بثت، يوم أمس الخميس، تحدث فيها إلى الشعب الليبي، قال فيها: “أيها الليبيون، بالأمس القريب أعلن جيشكم تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة”.

يذكر أنه منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في عام 2011، تعاني ليبيا من اقتتال بين كيانات مسلحة متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حاليا،ً في ظل سلطتين، إحداها في الشرق ومركزها مدينة طبرق والثانية في الغرب ومركزها طرابلس. وتسعى الأمم المتحدة عبر مبعوثيها لإجراء حوار بين الحكومتين للاتفاق على مبادئ تفضي لانتخابات عامة في البلاد وإنهاء الأزمة التي تعصف فيها.