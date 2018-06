المتوسط – أحمد جمال

أعلن المجلس البلدي القيقب، انعقاد اجتماع موسع ضم كل من عميد بلدية القيقب علي أجريبيع، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة إدريس.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية القيقب، عبر فيس بوك، أن الاجتماع شارك فيه منسق الهندسة بشركة البريقة لتسويق النفط المهندس جمال الزيداني، ومنسق المشروعات بالشركة المهندس عبدالمجيد بسيكري.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الموقع المقترح لإنشاء مصنع للغاز المسال من قبل شركة البريقة لتسويق النفط، وكذلك استلام الخرائط والرسومات والمخططات الخاصة بالموقع واعتمادها من قبل شركة البريقة ومكتب المشروعات بالبلدية، وتم أيضا مناقشة آخر المستجدات حول توريد وتركيب المصنع ببلدية القيقب.

The post عميد بلدية القيقب يعتمد الموقع المقترح لإنشاء مصنع للغاز المسال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية