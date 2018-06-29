عبد الجليل يتابع سير الامتحانات ببلدية حي الأندلس

قام وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، أمس الخميس، بزيارة ميدانية رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، للاطلاع على سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لطلبة سنوات النقل في يومها الأخير بمدرسة الغد المشرق للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس.

وتابع “الوزير” جولته متفقداً عدداً من لجان الامتحانات الخاصة بالطلبة الأسوياء, و اطمأن خلال الجولة من الطلبة على وضوح الأسئلة، وأن الأسئلة لم تخرج عن المنهج المقرر، وأنها في مستوى جميع الطلاب.

يشار إلى أنه قد تقدم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لطلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري (2017-2018)م أكثر من (937,890) ألف طالبٍ وطالبة ,وذلك على مستوى 68 مراقبة تعليمية بالبلديات من المراقبات الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية