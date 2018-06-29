الجيش الليبي يحذر من نية أطراف دولية الوجود عسكريا جنوبي البلاد

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان لها حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إنه “في الوقت الذي تحرص فيه على إنشاء علاقات وشراكات استراتيجية متوازنة مع كافة الأطراف الدولية، بما يحقق المصالح المشتركة بين ليبيا وغيرها من الدول، ترد معلومات عن رغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية”.

واعتبرت القيادة أن هذا العمل ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي ويمثل اعتداء سافرا على الدولة الليبية وسيادة أراضيها.

وتابع البيان ” تعلن القيادة العامة أنها في إطار تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، والقوانين الوطنية النافذة، أنها ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها والمنشآت ومقدرات الشعب الاقتصادية، بما يمنع أي تصرف يمثل عدوانا وانتهاكا للسيادة الوطنية”.

وتأتي هذه التحذيرات بعد انتشار أنباء تفيد بنية أطراف دولية إرسال بعثات عسكرية إلى الجنوب الليبي، من أجل التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.