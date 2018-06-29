منظمتان دوليتان ترحبان بـ"اتفاق الهجرة" الأوروبي

قالت وكالة “رويترز” إن المنظمتين الدوليتين أبدتا ترحيبا حذرا، وحثتا الدول الأعضاء على تقاسم المسؤولية، وطالبت بمساعدة الدول المستقبلة للمهاجرين وخاصة إيطاليا.

وقال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي، خلال إفادة صحفية في جنيف: “أي نتيجة تؤدي إلى قدر أكبر من التعاون والتناغم في مسألة اللجوء سنرحب بها، خاصة إذا كانت تقوم على أساس إنقاذ الأرواح من الغرق في مياه البحر”، بينما قال ليونارد دويل، من المنظمة الدولية للهجرة: “أي حل يجب أن يكون حلا أوروبيا”.

واستطرد: “نحن لا نتحدث عن مراكز عمليات في الخارج، وهذه المراكز الخاصة بالهجرة يجب أن تكون في أوروبا”، مضيفا: “نقاط الإنزال من السفن يجب ألا تكون في ليبيا لأسباب أمنية وقانونية”.

وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، التي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، فيما وصل نحو 171 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا حوالي 119 ألف شخص، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.