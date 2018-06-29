القيادة العامة ترد على محاولات إنشاء وجود عسكري في الجنوب بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا24

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أي أطراف دولية تسعى لانتهاك سيادة الدولة الليبية من خلال إنشاء قواعد عسكرية في مناطق الجنوب، بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها أن هذه الأعمال تعتبر انتهاك بشكل صارخ لقواعد القانون الدولي واعتداءً سافرًا على الدولة الليبية وسيادتها على أراضيها.

وأعلنت القيادة العامة أنها ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشآتها ومقدراتها الاقتصادية وبما يمنع أي تصرف يمثل عدوانًا وانتهاكًا للسيادة الوطنية.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة حرصها على إنشاء علاقات دافئة وشراكات استراتيجية متوازنة مع كل الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المشتركة بين ليبيا وغيرها من الدول.

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