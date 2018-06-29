توزيع سلات غذائية على النازحين في مدينة درنة

كشف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة التابع للحكومة الليبية المؤقتة محمد رزق ، عن توزيع كمية كبيرة من السلع التموينية والسلات الغذائية على النازحين داخل المناطق المحررة في مدينة درنة، وتحديداً في منطقة الساحل الشرقي وشارع البحر وسكّان المجمع القديم.

وأكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة، أنه تم توزيع الشحنة عن طريق مكتب الشؤون الاجتماعية بالمدينة، مؤكداً العمل على تحضير كشوفات بأسماء النازحين الموجودين في التجمعات السكنية، ليتم إيصال المساعدات إليهم، إلى جانب توحيد منظومة التوزيع.

الجديرب لذكر، أنه وبحسب الكشوفات يقدر عدد الأسر النازحة بـ 669 أسرة، مقسمة على عدة أحياء داخل المدينة وضواحيها.

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