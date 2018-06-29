سلامة والجهيناوي يناقشان بتونس تطورات العملية السياسية في ليبيا

العنوان-تونس

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «غسان سلامة»، اليوم الجمعة في تونس مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وبحث «سلامة» خلال اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، كما وجه الشكر للدولة التونسية على دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

وفي سياق متصل، قال «سلامة» في تصريحات تلفزيونية إن خطة البعثة خلال الفترة المقبلة تركز على حماية الأرصدة الليبية بالخارج وتطبيق وقف عمليات تهريب النفط، وهو أمر يأخذ وقت طويل، حسبما ذكر.

مضيفًا أنه سيتم العمل على إعادة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد غياب ٤ سنوات، والتحضير للانتخابات بإصدار القوانين اللازمة لإجرائها، وقد تم تسجيل الناخبين، وكان ناجحا إلى حد كبير، مؤكدًا «أنا على تواصل مع كل الأطراف والفئات الليبية، وعلى عكس من سبقني، على تواصل مع المشير خليفة حفتر، بصفة دورية».

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