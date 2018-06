«لنقي»: 4 قضايا على طاولة النقاش مع عقيلة صالح بالقاهرة

المتوسط – أحمد جمال

أعلن أحمد لنقي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، تحديد موعد للقاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب تحديد، مع بعض أعضاء المجلس، الإثنين القادم في العاصمة المصرية القاهرة».

وقال «لنقي» في تصريح خاص، لـ «المتوسط»، إن سبب تحديد القاهرة موعدًا للقاء « بحكم أن عقيلة صالح قادما للقاهرة فى زيارة عمل مع البرلمانيين العرب».

وأوضح أن اللقاء سيكون اجتماع عمل لبحث خطوات عاجلة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وسيحضر بخلافي عضوين آخرين من أعضاء المجلس هما؛ كامل الجطلاوي، ومرعي رحيل.

وأوضح أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة 4 قضايا؛ أولًا: سبل توحيد المؤسسة الوطنية للنفط وسبل الخروج من الأزمة التى تعصف بالوطن، ثانيًا: مناقشة وضع المصرف المركزي وتسوية حالة الانسداد القائمة، ثالثًا: كيفية تسوية المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي، رابعًا: بحث أزمة السلطة التنفيذية وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة جميعها و تهيئ الطريق الاستحقاقات الديمقراطية.

