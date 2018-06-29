«الجيش» يحذر أي أطراف دولية تسعى لانتهاك سيادة الدولة الليبية

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان رسمي، أي أطراف دولية تسعى لانتهاك سيادة الدولة الليبية من خلال إنشاء قواعد عسكرية في مناطق الجنوب، بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكر البيان أنه «في الوقت الذي تحرص فيه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على إنشاء علاقات دافئة وشراكات استراتيجية متوازنة مع كل الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المشتركة بين ليبيا وغيرها من الدول».

وتابع البيان، «إلا أنه تردنا معلومات عن رغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية».

وأشار البيان إلى أنه «ولهذا تحذر القيادة العامة للقوات المسلحة هذه الأطراف من القيام بهذا العمل الذي نعتبره ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي ويمثل اعتداء سافرًا على الدولة الليبية وسيادتها على أراضيها».

وختم البيان موضحً أنه «وعليه فإن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعلن بأنها وفي إطار تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية النافذة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشآتها ومقدراتها الاقتصادية وبما يمنع أي تصرف يمثل عدوانًا وانتهاكًا للسيادة الوطنية».

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