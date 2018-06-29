بعد تحرير درنة.. “شابه” يوجه رسالة للقذافي

أعرب الناشط السياسي من مدينة مصراتة، حسن عبد الله شابه، عن تحيته لكل الليبيين عامة وأهالي درنة خاصة والقوات المسلحة الليبية، بمناسبة إعلان تحرير درنة من التنظيمات الإرهابية.

وفي تصريح صحفي ، قال شابه: “رسالة إلى الزعيم الراحل معمر القذافي لقد تحررت درنة بعد 8 سنوات من دعوتك للزحف علي درنة وتحريرها في مارس 2011، ها هم جنودك من القوات المسلحة يصنعون التحرير في تاريخ تمردهم في سجن بوسليم، وقد أقتنع الليبيون بحقيقة قولك في درنة، درنة زهرة المتوسط تعود للوطن”.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية

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