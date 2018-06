البحرية الليبية تنقذ 200 مهاجر غير شرعي

المتوسط:

تمكنت دورية على قارب مطاطي تابعة لقطاع طرابس – نقطة الحميدية – الثلاثاء الماضي، من إنقاذ عدد 200 مهاجر غير شرعي كانوا على متن مركب خشبي كبير توقف محركه وتتقاذفه الأمواج مع إضطراب البحر.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، التابعة للقوات البحرية الليبية، في بيان له، عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه نظرا للعدد الكبير للمهاجرين، و صغر قارب الدورية المطاطي تم التعامل مع المركب بحذر حتى إيصاله إلى الشاطي بمنطقة القره بوللي وإعلام نقطة حرس السواحل هناك لإتمام إجراءات تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

