الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه يدعم نقل تبعية الموانئ النفطية للمؤقتة

العنوان-ليبيا

أعلن المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه، دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والغاز المنبثقة عن الحكومة المؤقتة، برئاسة فرج الحاسي، وذلك لتنفيذ القرار الذي وصفه بالشجاع الصادر عن القيادة العامة للجيش العربي الليبي بتعليمات من المشير خليفة حفتر، بخصوص استلام الموانئ النفطية والحقول النفطية، في مناطق إنتاج النفط والغاز .

وأضاف المجلس في بيان له، أننا ندعم عجلة الإنتاج لرفع المعاناة عن المواطن الليبي، ونطمئن الشعب الليبي، بأن النفط والغاز مصدر رزق كل الليبين ولا أحد يستطيع المساس بهم.

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