الوطنية لحقوق الإنسان : تحرير درنة يمثل انتصار للوطن وللشعب في حربة على الإرهاب في عموم ليبيا

طرابلس 29 يونيو 2018 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها بتحرير القوات المسلحة العربية الليبية لمدينة درنة من سيطرة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي كانت تحكم سيطرتها على المدينة طوال السبع سنوات الماضية .

وتعتبر اللجنة – في بيانها الصادر اليوم الجمعة – تحرير مدينة درنة يمثل انتصار للوطن ولشعب الليبي بأكمله في حربة على الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية في عموم ليبيا .

وجددت الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدها على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لأجل القضاء على خطر التطرف والإرهاب وتنظيمات الإرهابية فكريا بعد القضاء عليه جغرافيا باعتبار الخطر الفكري لتنظيمات الإرهابية أشد خطر من السيطرة على الأرض.

ودعت اللجنة إلى ضرورة أن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومشايخ وعلماء الشريعة الإسلامية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية بدورهم في تنوير وتنبيه الناس من الخطر الفكري المتطرف لهذه التنظيمات الإرهابية وتحصين المجتمع من خطر ما تبثه وتنشره الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة من خطاب ديني متطرف وجهادي ، وضرورة تجفيف المنابع الفكرية والايذلوجية لهذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وثمنت اللجنة كل الجهود المحلية المبذولة للقضاء على خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

كما دعوت اللجنة السلطات الليبية بضرورة الشروع في إعادة تأهيل المرافق الخدمية والصحية والتعليمية بالمدينة، والعمل كذلك على التخفيف من وطاءة المعاناة الإنسانية لنازحي مدينة درنة والبدء في إعادتهم لمدينتهم .(وال – طرابلس) ع ع

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