بالصور .. توزيع السلع التموينية والسلات الغذائية للنازحين بمدينة درنة

درنة 29 يونيو 2018 (وال) – كشف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة التابع للحكومة الليبية المؤقتة الأستاذ محمد رزق، أنه جري اليوم إيصال و توزيع كمية كبيرة من السلع التموينية والسلات الغذائية للنازحين داخل مدينة بالمناطق المحررة .

وأوضح رزق أن تم استهداف الأسر في عملية التوزيع بمنطقة الساحل الشرقي وشارع البحر وسكان المجمع القديم داخل المدينة بحسب الكشوفات المقدمة للأسر المتواجد والنازحة والتي تقدر 669 أسرة مقسمة على عدة إحياء سكنية داخل المدينة وفِي ضواحيها بهدف تخفيف الأعباء المعيشية بسبب الأحداث التي شهدتها المدينة في حرب القوات المسلحة ضد الإرهاب، لحين عودتهم إلى منازلهم بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة.

وتأتي هذا المساعدات الإنسانية بتوصيات من عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي وتحت إشراف مباشر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة .

وأكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة بأنه تم توزيع الشحنة عن طريق مكتب الشؤون الاجتماعية بالمدينة، مشيرا بأنه جاري العمل على تحضير كشوفات بأسماء النازحين الموجودين في التجمعات السكنية، ليتم إيصال الإغاثة إليهم وكذلك توحيد منظومة التوزيع.

وأضاف رزق أن السلع التموينية والسلة الغذائية تأتي لمساعدة الأهالي النازحين بمراكز الإيواء على أعباء ومشقات الحياة بهدف تخفيف عليهم في ظل نقص السيولة المالية والمساهمة في توفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة وتحسين الأوضاع المعيشية، وتخفيف العبء علي المواطن من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة .

وثمن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة مجهودات عميد البلدية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر الليبي فرع درنة .(وال – درنة) ع ع

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