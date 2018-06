إنقاذ 345 مهاجراً قبالة القرة بوللي

المتوسط _ محمد سيد

قام جهاز حرس السواحل بإنقاذ 345 مهاجراً غير قانوني، قبالة سواحل القره بوللي، كانوا يحاولون التوجه إلى أوروبا عبر 3 قوارب مطاطية.

وأوضح حرس السواحل أن بين المهاجرين 15 طفلاً، و39 امرأة، وينحدر المهاجرون من عدة بلدان إفريقية، إضافة إلى مجموعة أخرى من سوريا.

وقد استلم جهاز “مكافحة الهجرة غير الشرعية” في طريق السكة، المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وكان الجهاز قد أعلن عن إنقاذ 14 شخصاً آخرين شرق طرابلس في وقت سابق، فيما حذر من غرق حوالي 100 مهاجر انطلقوا على متن قارب من السواحل الليبية.

