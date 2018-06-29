سالفيني: الموانئ الإيطالية ستغلق أمام منظمات انقاذ المهاجرين

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني ،اليوم الجمعة 29 يونيو، أن الموانئ الإيطالية ستكون مغلقة طيلة “فصل الصيف” أمام المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين بمياه البحر الأبيض المتوسط .

و أكد سالفيني، الذي يترأس ايضا حزب رابطة الشمال (اليمين المتطرف)، في تصريح إذاعي، إن الحظر لن يقتصر فقط على الولوج للموانئ، ولكن أيضا “أعمال تزويد المنظمات غير الحكومية بالوقود”.

و تابع “وفق ما أخبرتني القوات العسكرية الإيطالية و حتي الليبيين، فإن المنظمات غير الحكومية تساعد المهربين عن وعي أو بدونه”، مبرزا أن إيطاليا ستواصل إنقاذ أولئك الذين يتعين إنقاذهم . و أعرب الوزير عن “ارتياحه واعتزازه بالنتائج التي حققتها الحكومة الإيطالية في بروكسيل” خلال القمة الأوروبية التي خصصت لقضية المهاجرين .

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