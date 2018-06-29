صوان: مرتكبو الصرعات المتسببة بضياع مقدرات البلاد سيحاسبون عند قيام الدولة

قال رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، الجمعة، إن الصراعات التي تكبّد مرارتها الشعب الليبي بقتل أبنائه وضياع مقدراته يجب أن يتحمل مسؤوليتها القانونية مرتكبوها عند قيام الدولة، فحروب النفط لا تستحق هذه الدماء أو الإشادة بها.

ودعا صوان، على صفحته الشخصية بفيسبوك، إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ورفض أي أصوات تدعو إلى التفريط في وحدتها.

وأضاف صوان أن التضحيات التي بذلها الأجداد والآباء والأبناء كانت دائما لأجل طرد المستعمر وبناء دولة ليبيا الموحدة، وإسقاط الاستبداد ومنع رجوعه إضافة إلى محاربة الإرهاب، مشددا على أن هذه التضحيات تستحق الإشادة والتخليد بمداد من ذهب.

وأكد صوان أنه لابد من مواجهة المرحلة القادمة بشجاعة وفتح الملفات المرحّلة، مضيفاً أن الوقت قد حان للحديث عن ثروات البلاد وعدالة تقاسمها بما يكفل التعايش الذي يؤمّن حياة مستقرة في إطار المصالحة الوطنية.

وطالب صوان بنظام حكم محلي لامركزي يمنح سلطات واسعة للوحدات الإدارية ويمنع التهميش، ويسلم مسؤوليات واسعة للوحدات الإدارية؛ لتنميتها وإدارتها في ظل حكومة مركزية قوية بصلاحيات مرتبطة بالوطن الواحد لا بالوحدات الإدارية.

يشار إلى منطقة الهلال النفطي قد شهدت اشتباكات في أكثر من مناسبة بين قوات حفتر من جهة وقوات إبراهيم الجضران من جهة أخرى، في محاولة للسيطرة على حقول النفط.

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