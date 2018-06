« نوفيك كاردياك» الطبية تجري عمليات جراحية لـ700 طفل ليبي

المتوسط:

نجحت مؤسسة نوفيك كاردياك الإيانس الطبية، في إجراء 700 عملية جراحية للأطفال في مناطق مختلفة من ليبيا، في بنغازي وطبرق، والآن في طرابلس، للسنة السادسة على التوالي يوقوم الدكتور وليام نوفيك بإجراء عمليات جراحة القلب للأطفال.

ولهذا السبب أطلق د. نوفيك برنامجاً يشمل جميع المناطق الليبية لمدة عام واحد، بدعم من المجلس الرئاسي ومنظمة الصحة العالمية. ويأمل د. نوفيك أن يتمكن من علاج ما يزيد عن 400 طفل ممن يعانون من مشاكل في القلب.

يقول الدكتور نوفيك: “في ليبيا، آلاف الأطفال يحتاجون إلى عمليات جراحية في القلب، من بينهم المئات من حديثي الولادة.”

وجدير بالذكر أه بعد أن غادر معظم الكوادر الطبية الدولية مستشفيات ليبيا بعد عام 2011، تشكل هذه العمليات فرصة لليبيين من جراحي القلب والممرضين والممرضات والأخصائيين في التروية القلبية وغيرهم من الكوادر الطبية ليعملوا جنباً إلى جنب مع طاقم دولي واكتساب المهارات اللازمة لإجراء عمليات جراحية دون مساعدة في المستقبل.

ومن جانبه، أوضحت الدكتورة حنيفة، مديرة قسم الجراحة القلبية في مستشفى طرابلس للأطفال، أن “نجاح العملية وارد بنسبة 65-70%، ولكن احتمال عدم نجاحها قد يصل إلى 30-35%”.

وتقول طبيبة الجراحة القلبية للأطفال د. وجدان داود أبو عامر التي تعمل في المستشفيات الليبية منذ أكثر من عشر سنين: “أنا سعيدة لعملي في صفوف الفريق الوطني الذي يعمل على معالجة الأطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب، وإن شاء الله، سنتمكن من علاج أكبر عدد ممكن منهم. نحن نحاول أن ننقذ أرواح الأطفال الذين لا يمكنهم الانتظار لفترة طويلة قبل إجراء العملية، وهذا شعور رائع.”

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية في ليبيا د. جعفر حسين، أثناء تفقده لمركز تاجوراء للقلب، على التزام الأمم المتحدة بالاستمرار في توفير وتمويل عمليات الجراحة القلبية لأطفال ليبيا.

