استشهاد فردين من القوات المسلحة أثناء تمشيط درنة

المتوسط _ محمد سيد

أعلنت القوات المسلحة استشهاد 2 من عناصرها صباح اليوم إثر الاشتباكات التي دارت مع العناصر الإرهابية في آخر نقاط تمركزهم، وقد انتشل الهلال الأحمر بمساعدة القوات المسلحة 14 جثة للعناصر الإرهابية بعد عمليات تمشيط واسعة في هذه مواقع.

وأضحت القوات المسلحة، أنها تواصل تمشيط عدة مواقع وسط مدينة درنة، جاء ذلك بعد سيطرتهم الكاملة على آخر نقاط العناصر الإرهابية في وسط المدينة صباح هذا اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، ألقى كلمة للشعب الليبي أمس الخميس، لإعلان تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية.

