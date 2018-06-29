صور | تجار البشر يرتكبون جريمة جديدة بحق عشرات الأطفال والنساء قبالة ساحل القرة بوللي

ليبيا – بناءً على معلومات من صيادين قبالة السواحل الليبية ، تمكنت اليوم الجمعة دورية على قارب مطاطي تابعة لقطاع طرابس – نقطة الحميدية بتاجوراء – من إنقاذ عدد (16) مهاجر غير شرعي، وإنتشال (3) جثت لأطفال صغار تتراوح اعمارهم بين سنة واقل إضافة إلى تحديد أكثر من (100) مهاجر غير شرعي كمفقودين .

وبحسب إيجاز صادر عن خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق ، فقد كان المهاجرين والضحايا على متن مركب خشبي مقلوب نتيجة تهالكه والحمولة الزائدة وتدافع المهاجرين إلى الخلف بعد حدوث تصدع في الواجهة الأمامية ماتسبب كذلك في إشتعال النار في محركه و ذلك بعد الساعة الرابعة من فجر الجمعة.

وكشف الخفر بأن أحد المهاجرين أكد بأن المركب المنكوب كان على متنه قرابة (125 -120) مهاجر من جنسيات عربية (اليمن، مصر، السودان، المغرب)، وأفريقية من (غانا، نيجيريا، زامبيا).

وأكد بأن الناجون (1) من اليمن، (1) من السودان، و(14) جنسيات أفريقية اما المفقودون الذين تم التعرّف على جنسياتهم من أحد المهاجرين الناجين وهو من اليمن فهم (6) من اليمن فيما كانت جثت الأطفال (1) من مصر، و(2) من المغرب.

وأضاف هذا الناجي بأن من بين المهاجرين المفقودين أكثر من (20) إمراة، و(10) أطفال وقد تمت عملية الإنقاذ حوالي (7- 6) ميل شمال شرق القره بوللي فيما تم الوصول بالناجين إلى نقطة الحميدية حوالي الساعة 13:00 وبحضور الهيئة الطبية الدولية ومنظمة الهجرة والهلال الاحمر وتم تسليم المهاجرين الناجين إلى جهاز مكافحة الهجرة بتاجوراء.

وتابع : ” إن حرس السواحل الليبي يبذل جهوداً جبارة لإنقاذ أرواح المهاجرين المغرر بهم، رغم قلة الإمكانيات، وعدم وجود زوارق وقطع للإنقاذ وغيرها ومع الإزدياد الواضح لتدفق المهاجرين من عدة أماكن ساحلية خاصة من شرق طرابلس، وتزايد عدد الضحايا ولا إمكانيات لإنتشال الجثت، وحتى عند إنتشالها لا نجد الجهة الرسمية التي تستلمها مباشرة ويبقى أفرادنا في مشكلة إنسانية وقانونية وصحية وغيرها في التعامل مع تلك الجثت والبحث عن جهة تستلمها رغم كل الإتصالات والمساعي وبقت بعض الحالات لعدة ايام في عند النقطة البحرية مما يشكل ذلك خطراً على الأفراد والبيئة إضافة إلى العامل الإنساني والأخلاقي “.

وأكد جهاز خفر السواحل فى ختام بيانه ان نقطة الحميدية بتاجوراء تعاني من عدم وجود نقطة لإنزال المهاجرين وعدم قدرة قاربهم المطاطي من محادة الساحل داعية الجهات ذات الصلة النظر لحل هذه المشكلة وغيرها مما يواجهه حرس السواحل .

المرصد – متابعات

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