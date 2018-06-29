الصراع على الهلال النفطي يضع السراج وحفتر وجها لوجه للمرة الأولى

قرار حفتر بنقل إدارة الموانئ النفطية إلى المؤسسة الموازية في بنغازي وضع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للمرة الأولى.

التطور في الهلال النفطي يوضح أن حفتر ومن ورائه الداعمين الأقليميين مصر والإمارات أصبحوا في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي

الإعلام الموجه لم يستطع أن يزج بالإسلام السياسي في موضوع الصراع حول الهلال النفطي بين السراج وحفتر

قرار حفتر تسليم الموانئ يكشف أنه يريد أن يكون صاحب السلطة الأعلى في الدولة والمتحكم في مواردها

بعد تبلور أزمة الهلال النفطي وعلى غرار العادة فالأزمة لم تكن عسكرية في هذه المرة، إنما هي إدارية بين قائد عملية الكرامة خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن من يملك الكلمة في إدارة الموانئ النفطية.

ظهر هذا الصراع على السطح بعد قرار حفتر بتسليم الموانئ إلى الحكومة الموازية، فالكل يريد أن يتحكم في النفط واستخدامه كورقة تكسبه أهدافا سياسية على الأطراف المناوئة له، فحفتر المدعوم من مصر والإمارات في عسكرة الدولة يريد أن يبرهن للعالم أنه صاحب القرار في شرقي البلاد، ويملك زمام الأمور وموارد الدولة بينما السراج المدعوم دولية والمعترف بحكومته من المجتمع الدولي يسعى إلى إبقاء ثقة المجتمع الدولي في حكومته بإدارة مقدرات الشعب الليبي

هذا الصراع الأول من نوعه بين السراج وحفتر رأى البعض أنه محاولة لعسكرة الدولة من قبل حفتر من جهة والإبقاء على الاتفاق السياسي من جهة أخرى.

السراج وحفتر في مواجهة مباشرة

قال علي أغليو المحلل السياسي، إن قرار حفتر بنقل إدارة الموانئ النفطية إلى المؤسسة الموازية في بنغازي وضع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في موقف حرج للمرة الأولى وأجبره بأن يكون في مواجهة مباشرة مع حفتر بعد محاولات السراج بمهادنته طيلة الفترة الماضية.

وأوضح أغليو في تصريح للرائد أن هذه المرة اختلف الأمر في الصراع من الناحية الإعلامية ولم يستطع الإعلام الموجه أن يزج بالإسلام السياسي في موضوع الصراع حول الهلال النفطي بين السراج وحفتر، مؤكدا أن هذا يثبت أن حجة الإسلام شماعة وذريعة سياسية لضرب الخصوم ليس إلا.

وأضاف أغليو أن المواجهة بين الطرفين تعتبر مواجهة مباشرة بين الاتفاق السياسي المدعوم دوليا ومحاولة عسكرة الدولة التي تقودها مصر والإمارات.

السراج في موقف محرج

من جانبه أكد الكاتب والصحفي علي أبوزيد أن اتفاق باريس شدد على ضرورة إنهاء وجود حكومة موازية في الشرق الليبي وهذا ما جعل السراج في موقف محرج إذ أن هذا الأمر يمسه مباشرة ويؤثر على صلاحية مجلسه كسلطة تنفيذية لعموم البلاد، وفق قوله.

وبيّن أبوزيد للرائد “أن تسليم الموانئ من قبل حفتر إلى الحكومة الموازية يكشف ما يقدم عليه قائد عملية الكرامة، وأنه يريد أن يكون هو صاحب السلطة العليا في الدولة والمتحكم في موارد الدولة ويعطي حق إدارتها لمن يشاء بشرعية البندقية والرصاص”.

ورأى أبوزيد أن هذا التطور الأخير يوضح أن حفتر ومن ورائه الداعمين الإقليميين مصر والإمارات أصبحوا في مواجهة مباشرة ليس مع الأجسام المنبثقة مع الاتفاق السياسي فقط، وإنما مع المجتمع الدولي الذي كان موقفه حاسماً بتمسكه بالحل السياسي ورفضه الاعتراف بشرعية قرارات حفتر، بحسب أبوزيد.

ويبقى الصراع على الهلال النفطي وعمليات تصدير النفط بين حكومة الوفاق التي تكتسب الشرعية الدولية والحكومة الموازية على حساب قوت الليبيين، إلا أن المواطن لا ينتظر إلا انفراج الأزمة والدفع بالعجلة الاقتصادية في البلاد إلى الأمام حتى تتحسن الظروف المالية لديه.

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