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درج وبني وليد يستعدان للانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد بلديتا بني وليد ودرج لانتخاب مجلسيهما البلديين بعدما أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انطلاق انتخابات المجلسين.

وأبدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق استعدادها لدعم انتخابات المجالس البلدية المقررة، كما أعلنت أنها قد تواصلت مع المسيرين في شؤون البلديات وخاطبتهم بتوفير الأمن حتى تسير العملية الانتخابية بسلام.

وكانت لجنة انتخابات المجالس البلدية قد أعلنت عن إجراء انتخابات عدد من البلديات، التي مازالت تسيرها المجالس المحلية المشكلة من المناطق، ولم تنتخب مجلسها البلدي بعد.

وأجرت اللجنة انتخابات المجلس البلدي الزاوية في مايو الماضي، فيما لم يتم إعلان النتائج الرسمية بعد النظر في الطعون المقدمة إلى اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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