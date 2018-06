الأحد.. «الوطنية لدعم الشباب» تباشر عملها بمقرها الجديد في «بن عاشور»

المتوسط:

أعلنت الرابطة الوطنية لدعم الشباب، أنها ستباشر عملها يوم الأحد المقبل 1/7/2018 بمقرها الجديد بمنطقة بن عاشور خلف نادي الشباب.

وأوضحت الرابطة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة، أنه سيتم تسليم مدراء مكاتب الإيصالات المالية التي تم إصدارها من قبل وزارة المالية بحكومة الوفاق واستلام باقي نماذج للمدراء مكاتب الذين لم يستلموا المستندات.

ودعت جميع الشباب المنتسبين الذين يرغبون ف التواصل مع الرابطة، للذهاب إلي مقرها الجديد، متمنية لهم التوفيق ف خدمة الوطن عامة والشباب خاصة.

