3 أطفال وعشرات الأشخاص يغرقون بالمتوسط

3 أطفال غرقوا قبالة السواحل الليبية، من بين 100 آخرين كان بينهم رجال ونساء، يسعون نحو حلمهم المحفوف بالمخاطر بالوصول إلى السواحل الأوروبية.

وغرق القارب الذي كان يحمل 123 شخصاً قبالة سواحل تاجوراء، حيث قال ناجون إن القارب كان مكتظاً وغير ملائم للسفر، وإنهم ظلوا يسبحون لمدة ساعة قبل أن يتمكن خفر السواحل من الوصول إليهم.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها إثر الحادثة.

وإضافة إلى الأطفال توفي في الحادث 30 امرأة و70 رجلاً، فيما لا تزال أكثر من 80 جثة منهم في عرض البحر.

وأنقذ خفر السواحل عصر الجمعة أكثر من 345 مهاجراً، حاولوا الهجرة إلى أوروبا في ثلاث قوارب، قبالة سواحل القره بوللي.

وأبدت المفوضية قلقها إزاء تفاقم أعداد ضحايا الهجرة، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، نحو الشواطئ الأوروبية، وحثت المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لتجنب هذه الحوادث المأساوية.

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