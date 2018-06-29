النائب بعيرة: أؤيد عودة البرلمان إلى بنغازي وهناك محاولات لعرقلة الخطوة

أخبار ليبيا 24-خاص

أبدى عضو مجلس النواب أبوب بكر بعيرة تأييده لعودة مقر البرلمان إلى مدينة بنغازي، مبيناً وجود محاولات لعرقلة هذا الانتقال إلى بنغازي”.

وقال بعيرة في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24″لا هدف من وراء هذه العرقلة سوى محاولة القضاء على المجلس ودوره وللأسف”.

واستدرك “أنا بكل تأكيد، وكذلك جميع نواب دائرة بنغازي، والكثير من أعضاء المجلس الآخرين هم مع عودة مجلس النواب إلى مقره الدستوري في مدينة بنغازي”.

وأضاف النائب عن مدينة بنغازي “لقد خرجنا من مدينة بنغازي عام 2014 بسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة في المدينة آنذاك وقد رحبت بنا مدينة طبرق وأهلها الكرام أيما ترحيب ، وساهمت طبرق في الإبقاء على مجلس النواب حياً في وجه محاولات وأدِه التي كانت تجري آنذاك”.

واستطرد “لطبرق ولسكانها وأهلها كل الشكر والامتنان على كل ما قاموا به تجاه مجلس النواب”.

وسبق لعضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن اتهم في تصريح سابق لأخبار ليبيا 24 رئاسة المجلس بالفشل الذريع في السير بالمجلس في طريقه الصحيح وبالانقسام على نفسها، وذلك في معرض ردها على سؤال لمراسل أخبار ليبيا 24 عن سبب انقطاعه مع عدد من النواب عن حضور الجلسات.

وقال النائب بعيرة أن رئاسة المجلس “أصبحت تغذي الخلافات الفردية وتؤججها”.

وتابع ” لقد عانيت من ذلك شخصيا خلال فترة الحوار حيث كانت رئاسة المجلس تعمل على إحباط جهودنا بشكل مباشر، وكنتيجة لكل ذلك أصبحت المصالح الشخصية ومصالح الولاء الشخصي هي المسيطرة على المجلس.

واستطرد “النتيجة الطبيعية لذلك هي التشظي الذي نراه حاليا في عمل المجلس ، وانعقاد جلساته بشكل غير قانوني ، وهذا ما دفع الكثيرين وأنا منهم على عدم تشجيع مثل هذا العبث السياسي”.

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