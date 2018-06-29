الملتقى الوطني يشد رحاله إلى الزاوية

ينطلق الملتقى الوطني بمدينة الزاوية السبت في جولة جديدة بعد انتهائه في طبرق الأربعاء الماضي.

وتجري اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني بين شهري مارس ويوليو، في عدد من المدن الليبية، حيث أجري أكثر من 30 لقاء بين مختلف المدن.

وتدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعمال الملتقى، في جزء من خطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، التي يعد الملتقى الوطني، أحد أهم نقاطها.

وقال سلامة في وقت سابق إن توصيات الملتقيات التي جرت في المدن الليبية سيتم مناقشتها، بعد إنهاء المسار التشاوري الذي انطلق منذ أشهر.

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