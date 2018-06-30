اختتام أعمال المؤتمر العام الأول لحركة المستقبل الليبية

اختتمت بمدينة الحمامات التونسية مساء اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الأول وندوة المصالحة الوطنية التي نظتمها حركة المستقبل الليبية بمشاركة أكثر من 200 عضو من أعضائها من مختلف المدن الليبية تحت شعار “نحو عقد اجتماعي جديد”.

وتم خلال الجلسة الختامية الاعلان عن انطلاق أعمال الحركة داخل ليبيا من خلال فتح مكاتب لها في مختلف البلديات.

وقرر المشاركون في المؤتمر من خلال مناقشات مستفيضة تغيير شعار الحركة من شباب – سلام – تنمية الى حوار – سلام -تنمية. كما تم اعتماد اللون الترابي كلون أساسي لشعار الحركة إيمانا بأهمية الوطن وتراب الوطن اللذين من اجلهما يجب أن يتنازل الجميع عن الانا ويكون الوطن هو الهدف الذي يجب المحافظة عليه.

وتم في الجلسة الختامية اعتماد النظام الأساسي ورؤية الحركة ليكونا الدليلين الأساسيين اللذين يتم العمل من خلاهما

وأقر المشاركون في الملتقى هياكل الحركة واختيار اعضائها حسب التوزيع الجغرافي للبلاد.

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