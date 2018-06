المتوسط- محمود محي

أنهت كتيبة التدخل السريع بهيئة السيطرة، يوم أمس الجمعة، إجراءات ترحيل 95 مهاجرًا غير شرعي كانوا موجودين بمركز إيواء جالو إلى مدنية اجدابيا.

ومن جهته، قال آمر الكتيبة المقدم عماد الزوي: إن التحاليل الطبية التي أُجريت عليهم أثبتت أن 4 منهم مصابون بالأيدز و11 آخرين مصابين بمرض الوباء الكبدي.

