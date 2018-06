عميد بلدية سلوق: تحرير درنة ينهي وجود الإرهاب في إقليم برقة بالكامل

المتوسط- محمود محي

هنأ المجلس البلدي لبلدية سلوق قوات الجيش الليبي بإعلانه تحرير مدينة درنة من الإرهاب الجماعات المتطرفة، وذلك في بيان أصدره المجلس عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة سيطرة الجيش على المدينة بالكامل.

وقال عميد بلدية سلوق بشير الجرماني الفاخري، في تصريحات صحفية، إنه وبإعلان تحرير الجيش لمدينة يكون إقليم برقة بالكامل محررًا من الإرهاب عقب أربع سنوات من النضال والجهاد الذي خاضه الجيش والقوات المساندة منذ انطلاق عملية الكرامة سنة 2014، حيث هنأ أسر الشهداء والجرحة والمفقودين بالنصر المؤزر.

وأضاف الفاخري أن دور بلدية سلوق في المعارك ضد الإرهاب كان رياديا، وذلك لما لعبة أبناء بلدية سلوق من جميع التركيبات والمناطق بالبلدية من دور في تحرير الوطن، حيث ارتقى منهم الشهداء والجرحى والمفقودون، مؤكدا أن دعم المجلس البلدي سلوق المادي والمعنوي للقوات المسلحة لم يتوقف طيلة السنوات الأربع، كان أبرزها دعم بالسلاح والذخير وقطع غيار السيارات، إضافة إلى دعم سياسي في مختلف المواقف والمحافل على مختلف الصعد.

