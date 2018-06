المتوسط- محمود محي

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، عن عقد الاجتماع الأول للأمانة الفنية لصندوق ائتمان للاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا بقمة 50 مليون يورو لصالح عدد من البلديات في ليبيا.

وحسب بيان نشرته السفارة الإيطالية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد حضر الاجتماع وزير الحكم المحلي وممثلي مدن بني وليد، غات، جنزور.

