«سيالة» يناقش مع «شكري» تسيير رحلات إلى مطار القاهرة بدلا من برج العرب

المتوسط- محمود محي

اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة للمرة الثانية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم أمس الجمعة، وتشاور الطرفان فتح تسيير رحلات إلى مطار القاهرة بدلاً من مطار برج العرب للمسافرين الليبيين .

وحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، تشاور الطرفان حول تطويق ما حصل مؤخرًا من تعريض النفط الليبي للابتزاز السياسي، بحسب وصف البيان.

تأتي هذه الإجتماعات على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الافريقية المنعقدة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 33 .

