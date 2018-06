المتوسط- محمود محي

وصف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أنباء عزم إدارة المصرف على تغيير العملة النقدية في الوقت الحالي بالشائعات والأنباء غير الصحيحة.

وتابع الأغا في تصريحات صحفية، إن ما يردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.

