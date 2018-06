المتوسط- محمود محي

بارك حراك ليبيا إلى السلام، إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة تطهير درنة بالكامل من العناصر الإرهابية، مشيدًا بما تبذله عناصر الجيش من مجهودات في مقاومة الإرهاب في البلاد.

وأضاف الحراك، في بيان له، أنه يشكر كل الأطراف المساهمة في هذا الانتصار بداية من قيادة الجيش إلى الضباط وضباط الصف والأفراد وقوى الإسناد في شرق البلاد وغربها، التي كانت في الموعد لمواجهة قوى الشر والإرهاب.

كما أكّد البيان تقدير الحراك لكل الذين ضحوا بأنفسهم خلال المعركة وذهبوا شهداء من أجل بلادهم وشعبهم إلى لحظة الانتصار.

The post حراك ليبيا إلى السلام يبارك تطهير درنة من جماعات الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية