اتحاد المصارف العربية يكرم مصرف الجمهورية

كرم اتحاد المصارف العربية مصرف الجمهورية على هامش القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2018 في العاصمة الفرنسية باريس يومي 28 و29 يونيو، وهي منصة دولية سنوية، للوزراء ومحافظي البنوك المركزية والقادة المصرفيين وصناع القرار وممثلي القطاعين العام والخاص من مختلف الدول يلتقون فيها للتشاور حول القضايا التي تهم المجتمع المصرفي والاقتصادي العربي والدولي.

وقد أكد بشير زهمول مساعد المدير العام لمصرف الجمهورية على أن تكريم المصرف جاء نتيجة “دعمنا لمثل هذه المتلقيات نابعة من قناعتنا بأهميتها لغرض عزيز العلاقات، وفتح قنوات التعاون مع بنوك ومؤسسات مالية عربية وأوروبية نظرا لحاجتنا لتعزيز الثقة مع تلك المؤسسات ومدى انعكاسها على تطوير قدراتنا البشرية ومواكبة ومتابعة التطور في عالم الصناعة المصرفية”.

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