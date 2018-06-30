تكريم الرعيل الأول والطلبة المتفوقين لمدرستي عبد النبي بلخير والإمام ورش

نظمت إدارة مدرستي عبد النبي بلخير والإمام ورش للتعليم الأساسي ببني وليد صباح الخميس احتفالية لتكريم الرعيل الأول والطلبة الأوائل المتفوقين في دراستهم بحضور مراقب التعليم ورئيس منظمة أسر الشهداء والجرحى في المنطقة ورؤساء مجلس أولياء الأمور وعدد من الضيوف.

وتخللت الحفل العديد من الكلمات الترحيبية تم خلالها شكر المنظمين على برنامج الاحتفالية، من قبل المعلمين والمعلمات ومجلس الآباء ومن الطلبة المكرمين الذين أشادوا فيها جميعاً بالجهود التي تبذل في هذا القطاع والنجاح الباهر المسجل في المدرستين.

وتضمن الاحتفال توزيع شهادات التكريم على المعلمين وبعض الضيوف والطلاب الأوائل وسط فرحة الأطفال وأولياء أمورهم، وجرى خلاله أيضًا تقديم الهدايا والتقاط صور جماعية.

كما شهد الحفل كذلك تكريم مديرتي المدرستين على جهودهما في الرقي بالعملية التعليمية التي أنعكست إيجاباً على مستويات الطلاب التي شهدت تطورا ملحوظا.

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