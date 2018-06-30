السواحل الليبي ينقذ 361 مهاجرا قبالة سواحل القره بوللي

أعلن قطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 361 مهاجرا غير شرعي، من بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية قبالة سواحل منطقة القره بوللي غرب البلاد.

وتمكن دورية زورق صبراتة التابعة لقطاع طرابلس، إنقاذ عدد 345 مهاجرا، من بينهم 15 طفلا و39 امرأة ، كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية شمال سواحل القره بوللي شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، أن المهاجرين كانوا من جنسيات سورية وإفريقية مختلفة، مبينا أن عملية إنقاذ القارب الاول كانت على مسافة عشرة أميال، والثاني على بُعد 18 ميلا، والقارب الثالث جرى إنقاذه على مسافة 30 ميلا شمال منطقة القره بوللي.

وفي عملية إنقاذ أخرى تمت على بُعد سبعة أميال شمال شرق القره بوللي، نجحت دورية تابعة لنقطة الحميدية بقطاع طرابلس، في إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي، وانتشال ثلاث جثث لأطفال، إضافة إلى فقدان أكثر من 100 مهاجر أخرين.

وذكر مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، أن هؤلاء المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من على متن قارب خشبي كان يقل حوالي قرابة 125 شخصا، واحد يمني الجنسية وآخر سوداني، و14 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة.

وبحسب رواية أحد المهاجرين الناجين، فقد أوضح مكتب الإعلام أن المفقودين كانوا من جنسيات يمنية، ومصرية، وسودانية، ومغربية، وغاني، ونيجيرية، وزامبية، وكان من ضمنهم أكثر من 20 امرأة وعشرة أطفال.

وأشار حرس السواحل الليبي، إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وجرى تسليمهم إلى مركزي إيواء طريق السكة وتاجوراء التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد أيوب قاسم، بجهود العاملين بحرس السواحل الليبي في سبيل إنقاذ الأرواح البشرية رغم قلة الإمكانيات والاهتمام، على حد قوله.

يشار إلى أن الدوريات البحرية التابعة لحرس السواحل الليبي، قد أنقذت منذ يوم 18 يونيو الجاري، 2118 مهاجرا غير شرعي، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى انتشال عدد من الجثث، قبالة السواحل الغربية من البلاد.

وتعد ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية، ولازالت تشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة للمهاجرين للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

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